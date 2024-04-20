«Торпедо» — «Арсенал»: счет матча 1:1 (1:0), обзор голов

Джонатан Окоронкво Фото: globallookpress.com
На 12-й минуте хавбек гостей Анатолий Макаров не реализовал 11-метровый.
В конце первого тайма Владимир Москвичев вывел хозяев вперед.
Туляки отыгрались в конце матча после точного удара лучшего бомбардира Первой лиги Джонатана Окоронкво.
Футбол. Россия. ФНЛ
Торпедо — Арсенал Тула 1:1
Голы: 1:0 Владимир Москвичёв (38'), 1:1 Джонатан Окоронкво (84') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Дмитрий Полоз, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Shevchenko G. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Артём Суханов, Максим Кайнов, Сергей Ткачёв, Александр Зуев, Дмитрий Барков, Levin V., Makarov A., Vakulich A. Предупреждения: Ираклий Манелов (13'), Дмитрий Полоз (50'), Максим Лайкин (61'), Арсен Адамов (81')
После 28 матчей «Арсенал» идет на четвертом месте с 45 очками. «Торпедо» идет на 11-м месте с 35 очками.