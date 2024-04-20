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    У «МЮ» остался только один здоровый центральный защитник перед матчем с «Ковентри»

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ковентри
    «Манчестер Юнайтед» лишился практически всех центральных защитников перед матчем 1/2 финала Кубка Англии с «Ковентри Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    Стало известно, что в предстоящем матче полуфинала Кубка Англии в распоряжении «Манчестер Юнайтед» есть только 1 центральный защитник — Гарри Магуайр.

    Рафаэль Варан и Джонни Эванс получили мышечные повреждения, Лисандро Мартинес выбыл из-за травмы до мая, Виктор Линделеф не сможет сыграть из-за того, что повредил подколенное сухожилие, Вилли Камбвал также выбыл примерно на неделю из-за травмы.

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    • Отмечается, что главный тренер «манкунианцев» Эрик тен Хаг может использовать Каземиро на позиции центрального защитника.

    Матч полуфинала Кубка Англии между «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 21-го апреля в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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