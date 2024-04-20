У «МЮ» остался только один здоровый центральный защитник перед матчем с «Ковентри»

лишился практически всех центральных защитников перед матчем 1/2 финала Кубка Англии с. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что в предстоящем матче полуфинала Кубка Англии в распоряжении «Манчестер Юнайтед» есть только 1 центральный защитник — Гарри Магуайр.

Рафаэль Варан и Джонни Эванс получили мышечные повреждения, Лисандро Мартинес выбыл из-за травмы до мая, Виктор Линделеф не сможет сыграть из-за того, что повредил подколенное сухожилие, Вилли Камбвал также выбыл примерно на неделю из-за травмы.

Отмечается, что главный тренер «манкунианцев» Эрик тен Хаг может использовать Каземиро на позиции центрального защитника.

Матч полуфинала Кубка Англии между «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 21-го апреля в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.