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    Хюттер: У «Монако» нет таких футболистов, которые бы обладали полным набором качеств, которыми владеет Головин

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    Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о травмах Александра Головина и Исмаила Якобса.

    Ади Хюттер
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    Ади Хюттер

    «Мы, конечно, очень разочарованы тем, что они покинули общую группу из-за повреждений. Они очень здорово проявляли себя в последнее время. В рамках последних двух матчей Исмаил действовал просто великолепно. В свою очередь Александр Головин — это один из ключевых игроков нашей команды, однако у нас есть футболисты, которые могут занять его место на поле. Мы сосредоточены на проработке этих вариантов. Скорее всего, они выбыли до конца сезона, однако не стоит исключать и того, что, как Александр, так и Исмаил еще успеют восстановиться. Точной информации пока нет.

    Конечно, у нас нет таких футболистов, которые бы обладали полным набором качеств, которыми владеет Голо, но у нас есть возможность его заменить. Место в старте вполне могут занять Элиэсс и Манес, которые сейчас находятся в отличной форме, также на его позиции может сыграть Такуми. Не стоит забывать, что у нас есть возможность перестроиться на схему с двумя форвардами. Мы еще подумаем, как будет лучше поступить», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

    Головин провел в нынешнем чемпионате Франции 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

    В этом сезоне Головина четыре раза признавали лучшим игроком «Монако» по итогам месяца.

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