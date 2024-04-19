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    Антони о предстоящем матче с «Ковентри»: Мы должны уважать их

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ковентри
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала Кубка лиги с «Ковентри Сити».

    Антони
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    Антони

    «Играть в полуфинале на таком историческом стадионе действительно важно. Несмотря на то что они участвуют в Чемпионшипе, мы должны уважать их, поскольку они не случайно вышли в полуфинал Кубка Англии. Я с нетерпением жду этой игры. Мы будем изучать соперников, чтобы быть готовыми к достижению нашей цели.

    Мы знаем, насколько важен Кубок Англии, и для нас и болельщиков действительно важно выиграть этот трофей. Мы очень благодарны болельщикам за поддержку на каждой игре, они всегда нас поддерживают. Мы обязаны им этим трофеем, потому что они поддерживают нас каждый день», — приводит слова Антони пресс-служба «Юнайтед» на официальном сайте.

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    • Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ковентри Сити» в рамках 1/2 финала Кубка лиги 21-го апреля в 17:30 мск.

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