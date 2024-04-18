Клопп: Нелегко подходить к игре, когда ты проигрываешь 0:3

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с

«Нелегко подходить к игре, когда ты проигрываешь 0:3. Игра будет ещё сложнее, потому что им вообще не нужно забивать, и я не знаю точно, что они хотят сделать.

Если "Аталанта" пройдёт, поздравляю, они этого заслуживают, а если нет, то, вероятно, произойдёт что-то особенное, но в данный момент я не знаю, возможно ли это», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Напомним, что в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» на чужом поле разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответная игра состоится сегодня, 18-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.