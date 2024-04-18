Гомес сравнил Нойера и Месси

Бывший форвард «Баварии» и сборной Германиирассказал, что думает о голкипере мюнхенцев

«Я бы поставил Мануэля Нойера в один ряд с Месси с точки зрения его значимости для футбола. Я даже не знаю, осознаем ли мы, какую революцию произвел этот голкипер в нашем виде спорта. Только через 20 лет мы это поймем», — цитирует Гомеса Bild.

17 апреля «Бавария» выиграла у «Арсенала» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

38-летний немец 58-й раз в карьере сыграл на ноль в матчах главного еврокубкового турнира. Он стал новым рекордсменом по данному показателю.