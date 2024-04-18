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    Гомес сравнил Нойера и Месси

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    Бывший форвард «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес рассказал, что думает о голкипере мюнхенцев Мануэле Нойере.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я бы поставил Мануэля Нойера в один ряд с Месси с точки зрения его значимости для футбола. Я даже не знаю, осознаем ли мы, какую революцию произвел этот голкипер в нашем виде спорта. Только через 20 лет мы это поймем», — цитирует Гомеса Bild.

    17 апреля «Бавария» выиграла у «Арсенала» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    38-летний немец 58-й раз в карьере сыграл на ноль в матчах главного еврокубкового турнира. Он стал новым рекордсменом по данному показателю.

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