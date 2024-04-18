Головин больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Российский футболист пропустит оставшиеся матчи из-за травмы, сообщает L'Equipe.
Головин получил повреждение связок голеностопа на одной из недавних тренировок.
Источник отмечает, что на восстановление лидеру «Монако» потребуется не менее пяти недель.
Головин провел в нынешнем чемпионате Франции 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
В этом сезоне Головина четыре раза признавали лучшим игроком «Монако» по итогам месяца.
Напомним, Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1.