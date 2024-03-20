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    Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1

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    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков французской Лиги 1.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин разделил 20-е место с тремя футболистами.

    Рыночную стоимость Головина Transfermarkt оценивает в 30 млн евро. Столько же по версии портала стоят защитник «ПСЖ» Фабиан Руис и одноклубник Александра, нападающий монегасков Фоларин Балогун.

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    Топ-5 самых дорогих игроков высшего французского дивизиона выглядит следующим образом:

    1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» — 180 млн евро.

    2. Ашраф Хакими, «ПСЖ» — 65 млн евро.

    3. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ» — 60 млн евро.

    4. Нуну Мендеш, «ПСЖ» — 60 млн евро.

    5. Усман Дембеле, «ПСЖ» — 60 млн евро.

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