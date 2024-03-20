Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин разделил 20-е место с тремя футболистами.
Рыночную стоимость Головина Transfermarkt оценивает в 30 млн евро. Столько же по версии портала стоят защитник «ПСЖ» Фабиан Руис и одноклубник Александра, нападающий монегасков Фоларин Балогун.
Топ-5 самых дорогих игроков высшего французского дивизиона выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» — 180 млн евро.
2. Ашраф Хакими, «ПСЖ» — 65 млн евро.
3. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ» — 60 млн евро.
4. Нуну Мендеш, «ПСЖ» — 60 млн евро.
5. Усман Дембеле, «ПСЖ» — 60 млн евро.