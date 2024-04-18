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    Гассе: Мы должны быть готовы к выполнению поставленной цели с самого начала

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    Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Бенфики».

    Жан-Луи Гассе
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    Жан-Луи Гассе

    «У нас есть 90 минут, чтобы забить гол, а может и больше, чтобы забить второй. Нам нужно найти баланс: атаковать, но уделять внимание переходам "Бенфики". Ее игроки очень здорово играют на контратаках, так что мы должны быстро реагировать после каждой потери. Болельщики сделают свое дело. Мы должны быть готовы к выполнению поставленной цели с самого начала», — цитирует Гассе пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в первой игре «Бенфика» обыграла «Марсель» со счетом 2:1. Ответный матч начнется в 22:00 мск.

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