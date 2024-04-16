Терзич о предстоящем матче с «Атлетико»: Все будет в наших руках

Главный тренер дортмундскойподелился ожиданиями от предстоящего ответного матча в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Атлетико заставил нас допустить ошибки на прошлой неделе. Но теперь всё будет в наших руках. Только от нас зависит, выйдем ли мы в следующий раунд. Знаем, что наши соперники очень опытны. Хотим сыграть лучше с первых минут.

"Атлетико" не прощает ошибок. Мы знаем, чего не должно случиться с нами. Но гораздо важнее, как мы отреагируем на поражение в первой игре. Мы готовы исправлять ошибки», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Первый матч между «Атлетико» и «Боруссией» завершился победой «матрасников» со счетом 2:1. Ответная игра состоится сегодня, 16-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.