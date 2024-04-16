2-й таймЦСКА — БалтикаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир ФедотовЦСКА — «Балтика». Онлайн
  • 19:32
    • Надаль победил в первом матче после травмы, уверенно обыграв Коболли в Барселоне
  • 15:23
    • Хачанов снялся с турнира в Барселоне
    Все новости спорта

    Судаков: Я надеюсь на переход в топ-клуб и работаю, чтобы достичь этой цели

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк
    Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков высказался о своем будущем в нынешней команде.

    Георгий Судаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Судаков

    «Я надеюсь на переход в топ-клуб и работаю, чтобы достичь этой цели. Я не могу назвать или выделить какую-то одну лигу. Я слежу за пятью лучшими лигами Европы, но сейчас я игрок "Шахтёра" и просто стараюсь выкладываться здесь по-максимуму.

    Я хочу максимально сосредоточиться на своем футболе, своем развитии и своей команде», — приводит слова Судакова CaughtOffside.

    В нынешнем сезоне Судаков провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 3 ассиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ выбить «Барселону»?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Отыграется ли «Дортмунд» против «Атлетико»?
  • «Боруссия» Д — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Манчестер Сити» снова пройдет «Реал»?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры