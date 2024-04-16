Судаков: Я надеюсь на переход в топ-клуб и работаю, чтобы достичь этой цели

Полузащитники сборной Украинывысказался о своем будущем в нынешней команде.

«Я надеюсь на переход в топ-клуб и работаю, чтобы достичь этой цели. Я не могу назвать или выделить какую-то одну лигу. Я слежу за пятью лучшими лигами Европы, но сейчас я игрок "Шахтёра" и просто стараюсь выкладываться здесь по-максимуму.

Я хочу максимально сосредоточиться на своем футболе, своем развитии и своей команде», — приводит слова Судакова CaughtOffside.

В нынешнем сезоне Судаков провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 3 ассиста.