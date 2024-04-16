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    Кержаков: «Спартак» — принципиальный соперник для всех, не только для «Зенита»

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    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о принципиальности противостояния со «Спартаком».

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «Почему "Спартак" принципиальный соперник для "Зенита"? Думаю, эта команда — принципиальный соперник для всех, не только для "Зенита". Сужу по личному опыту, я много где играл. Наверное, это связано с тем, что "Спартак" по разным поводам часто на слуху, вокруг него и в прессе всегда большой ажиотаж», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

    Игра между командами состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск. В первой встрече «Зенит» выиграл со счетом 2:1.

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