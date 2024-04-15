Романцев прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

Экс-наставник «Спартака»прокомментировал уход из московского клуба

35-летний испанец покинул красно-белых 14 апреля. Он возглавлял команду с лета 2022 года.

«Никогда не комментировал решения руководства клуба в отношении тренеров — кого оно приглашало и с кем расставалось. Это мой принцип, от которого, извините, не собираюсь отступать. Это касается и отставки Абаскаля.

Скажу лишь, что люди нашей профессии, только начинающие или уже с именем, с первого рабочего дня знают — их будущее непредсказуемо. И они должны быть к этому готовы», — сказал Романцев «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

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В воскресенье, 14 апреля, красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1) в игре 24-го тура.