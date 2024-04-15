Отец Кузяева рассказал о будущем полузащитника «Гавра» после окончания нынешнего сезона

— отец полузащитникавысказался о выступлении французской команды в нынешнем сезоне Лиги 1.

«Само собой, это неприятный момент. Но уверен, что ребята и тренерский штаб сделают все на максимум, чтобы сохранить команду в лиге 1.

Далер покинет "Гавр" или продлит соглашение? Мы живем одним сезоном и об этом еще не думали. Задача — максимально помочь команде. А что с будущим, думать будем потом, — сказал Кузяев-старший "СЭ".

После 29-и туров в Лиге 1 "Гавр" занимает 15-е место в таблице с 28-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Кузяев провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.