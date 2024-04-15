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    Отец Кузяева рассказал о будущем полузащитника «Гавра» после окончания нынешнего сезона

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Гавр
    Адьям Кузяев — отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева высказался о выступлении французской команды в нынешнем сезоне Лиги 1.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Само собой, это неприятный момент. Но уверен, что ребята и тренерский штаб сделают все на максимум, чтобы сохранить команду в лиге 1.

    Далер покинет "Гавр" или продлит соглашение? Мы живем одним сезоном и об этом еще не думали. Задача — максимально помочь команде. А что с будущим, думать будем потом, — сказал Кузяев-старший "СЭ".

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    • После 29-и туров в Лиге 1 "Гавр" занимает 15-е место в таблице с 28-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Кузяев провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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