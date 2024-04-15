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    Полузащитник «Атлетика» Гарсия завершит карьеру после окончания нынешнего сезона

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    Пресс-служба «Атлетика» из Бильбао сообщила о том, что полузащитник команды Рауль Гарсия завершит карьеру футболиста.

    Рауль Гарсия
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    Рауль Гарсия

    «Рауль Гарсия, настоящая легенда, решил уйти из футбола в возрасте 37 лет, через неделю после величайшего достижения в клубе — завоевания Кубка Испании.

    Для "Атлетика" это настоящая честь, что футболист такого калибра провел почти десять лет под нашими флагами. Мы говорим об игроке, который уходит в ауре профессионального признания и с переполненным трофеями чемоданом», — сообщает официальный сайт клуба.

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    • В нынешнем сезоне Гарсия провел 13 матчей за «Атлетик» в Примере и не отметился результативными действиями.

    Всего Гарсия провел на клубном уровне 811 матчей, в которых забил 148 голов. Вместе с «Атлетиком» футболист становился чемпионом Испании и победителем Лиги Европы, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, а также 2 Суперкубка УЕФА.

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