Полузащитник «Атлетика» Гарсия завершит карьеру после окончания нынешнего сезона

Пресс-службаиз Бильбао сообщила о том, что полузащитник командызавершит карьеру футболиста.

«Рауль Гарсия, настоящая легенда, решил уйти из футбола в возрасте 37 лет, через неделю после величайшего достижения в клубе — завоевания Кубка Испании.

Для "Атлетика" это настоящая честь, что футболист такого калибра провел почти десять лет под нашими флагами. Мы говорим об игроке, который уходит в ауре профессионального признания и с переполненным трофеями чемоданом», — сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Гарсия провел 13 матчей за «Атлетик» в Примере и не отметился результативными действиями.

Всего Гарсия провел на клубном уровне 811 матчей, в которых забил 148 голов. Вместе с «Атлетиком» футболист становился чемпионом Испании и победителем Лиги Европы, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, а также 2 Суперкубка УЕФА.