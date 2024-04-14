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    Ташуев: Мои игроки слегка зажаты

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    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал игру 24-го тура против «Ростова» (0:1) и считает, что его игроки немного зажаты, так как не гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Все понимают значимость весеннего этапа, вся борьба за выживание впереди. Работали над организацией игры. Знали, что "Ростов" — тяжёлая команда. Закрыли Мохебби. Было два момента, не забили. "Ростов" свой момент реализовал.

    Понимаем, что приходится футбол упрощать. Мы работаем, играем не в тот футбол, в который хотели бы играть, но что имеем. Игра шла на три результата.

    Судейское решение до гола было непонятным, почему отдали мяч голкиперу. Если паузу дали одну секунду, то мяч был бы у нас. И он достался бы нам. Секунду потерпи. Судейство в любом случае обвинять нечего.

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    Пытались навалиться, но Райана (Сенхаджи) пришлось заменить, который хорошо играет головой. У него спазм, будем разбираться. Психология играет большую роль, каждое очко имеет свою роль. Наши игроки чуть зажаты», сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

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