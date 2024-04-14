Агент Антона Миранчука заявил, что футболист покинет «Локомотив» с вероятностью в 99%

— агент полузащитникавысказался о возможном уходе футболиста из московского клуба после окончания нынешнего сезона.

«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придётся принять одно из предложений от других клубов и уйти из "Локомотива" летом свободным агентом. Объясню почему. "Локо" сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошёл пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение — тяжело, поэтому добавить что-то ещё мне сложно. Мы сейчас ведём переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии. Работа ведется», — сказал Шпинев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 22 матча за «Локомотив» в РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.