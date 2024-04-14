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    «КАМАЗ» на выезде победил «Кубань»

    «Кубань» — «КАМАЗ»: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

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    В 27-м туре Первой лиги «Кубань» уступила на своем поле «КАМАЗу» со счетом 1:2.

    Роман Мануйлов
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    Роман Мануйлов

    Это первое поражение команды под руководством Роберта Евдокимова, который снова возглавил краснодарцев.

    Уже на третьей минуте счет открыл полузащитник хозяев Гарик Левин.

    Гости восстановили статус-кво на поле после точного удара центрального защитника Антона Полюткина через 15 минут.

    На последней минуте другой защитник челнинцев Роман Мануйлов принес победу своему клубу.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — КамАЗ 1:2
    Голы: 1:0 Levin G. (3'), 1:1 Антон Полюткин (18'), 1:2 (90') Кубань: Дмитрий Терновский, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Константин Кертанов, Георгий Махатадзе, Альберт Шарипов, Илья Грузнов, Levin G., Zhilov I. КамАЗ: Руслан Аюкин, Антон Полюткин, Александр Гаглоев, Валентин Пальцев, Даниил Родин, Дмитрий Стародуб, Дамир Таликин, Samok S., Fartuna B., Gorelov P., Ratnikov S. Предупреждения: Александр Гаглоев (33'), (52'), (58'), (65'), (87')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «КАМАЗ» теперь занимает 12-е место с 33 очками. «Кубань» (22) — 17-я.

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