Деограсия: Это заслуженная победа

Главный тренерподвел итог матча против(1:3).

«Никогда нельзя быть уверенным в чем‑то на 100%. Конечно, мы работали для того, чтобы выиграть этот матч. Первый тайм получился равным, возможно, даже остался за "Пари НН". Во втором мы сыграли лучше. Это заслуженная победа.

Обухов и Адамов? Это были серьезные потери. К этим заменам мы не были готовы. У Обухова проблемы с коленом, у Адамова — с плечом. Степень серьезности повреждений пока мы не знаем. Надеюсь, что они в скором времени смогут вернуться.

Мы рады победе, но нужно учитывать, что команды, которые находятся ниже нас в турнирной таблице, также выиграли свои игры. Нужно продолжать работать. Лучший гол в сегодняшнем матче? Выбираю три забитых гола, чтобы никто не обиделся.

Хотел бы посвятить победу людям, у которых сейчас тяжелая жизненная ситуация, кто сейчас страдает из‑за паводка, из‑за наводнения. Мы находимся здесь, стараемся помочь, чем можем. Эта победа для них», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

После этого матча команда Давида Деограсии занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Пари НН» — на 10-й позиции (28 баллов).