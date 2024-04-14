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    Быстров: Абаскаль — не тренер, а физрук

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    Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров объяснил причины поражения красно-белых от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ. Также он поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Первая причина поражения "Спартака" в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая —нет игры. Третья — "Сочи" выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет.

    Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться», — сказал Быстров «Чемпионату».

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