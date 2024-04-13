«Тюмень» обыграл «Волгарь», а «Акрон» поделил очки с «Черноморцем»

Обзор матчей 27-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч «Тюмень» на чужом поле обыграл «Волгарь» (2:1).

В составе гостей голами отметились Виталий Шитов на 34-й минуте и Исламжан Насыров на 79-й минуте с пенальти. Единственный гол у «Волгаря» забил Дмитрий Лесников на 31-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Волгарь — Тюмень 1:2 Голы: 1:0 Дмитрий Лесников (31'), 1:1 Владислав Шитов (34'), 1:2 Исламжан Насыров (пенальти) (79') Волгарь: Олег Смирнов, Арсен Адамов, Иван Хомуха, Илья Зуев, Денис Ткачук, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A., Obivalin S., Shaikhtdinov D. Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Максим Петров, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Moskalenchik I. Предупреждения: Shaikhtdinov D. (50'), Bem A. (55'), Олег Смирнов (75')

После этого матча «Тюмень» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 40 очками в активе. «Волгарь» — на последней 18-й позиции (22).

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В параллельном матче «Акрон» поделил очки с «Черноморцем» (0:0).

Футбол. Россия. ФНЛ Черноморец — Акрон 0:0 Черноморец: Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Артём Воропаев, Иван Енин, Валерий Кичин, Мераби Уридия, Frolkin D., Budagyan Y., Chichinadze A., Melnikov N., Rodionov I. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K., Dimoski B. Предупреждения: Егор Данилкин (57'), Иван Енин (59')

Тольяттинская команда занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 46-ю очками в активе. «Черноморец» — на 13-й позиции (31 балл).