Постекоглу: Сон — игрок мирового класса, он войдет в историю как один из великих игроков АПЛ

Главный тренервысоко оценил уровень игры нападающего команды

«Сон — игрок мирового класса. Я уверен, что, когда он закончит карьеру, он войдёт в историю как один из величайших игроков Премьер-лиги.

Он суперзвезда, и от него многое зависит. Также он готов поехать на другой конец света ради выступлений за сборную Кореи. Это вызывает уважение», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Сон провел 29 матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач. «Шпоры» занимают 4-е место в таблице чемпионата Англии с 60-ю очками в активе.

Сейчас «Тоттенхэм» на чужом поле играет против «Ньюкасла» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. После 1-го тайма счет 2:0 в пользу «сорок». Следите за ходом противостояния по этой ссылке.