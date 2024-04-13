Абаскаль о Морено: Желаю ему всего наилучшего, но только не в сегодняшнем матче

Главный тренеррассказал о знакомстве с наставником

«Мы не были знакомы до этого, познакомились на поле, пообщались перед игрой. Как и любому коллеге, желаю ему всего наилучшего. Но только не в сегодняшнем матче. Общались обо всём понемногу: о городе, чемпионате, стране. Его всё устраивает.

Это молодой специалист с понятной целью. Для команды это сохранение места в РПЛ. В последних матчах "Сочи" показал, что это крепкая команда. Она бьётся, не сдаётся, у них есть огонь в глазах. Постараемся сделать всё, чтобы добиться нужного для нас результата», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Сочи» и «Спартаком» стартовал в 14:00 мск. После 20-и минут игры счет так и не открыт — 0:0. Следите за ходом поединка по этой ссылке.