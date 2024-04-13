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    Абаскаль о Морено: Желаю ему всего наилучшего, но только не в сегодняшнем матче

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о знакомстве с наставником «Сочи» Робертом Морено.

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    «Мы не были знакомы до этого, познакомились на поле, пообщались перед игрой. Как и любому коллеге, желаю ему всего наилучшего. Но только не в сегодняшнем матче. Общались обо всём понемногу: о городе, чемпионате, стране. Его всё устраивает.

    Это молодой специалист с понятной целью. Для команды это сохранение места в РПЛ. В последних матчах "Сочи" показал, что это крепкая команда. Она бьётся, не сдаётся, у них есть огонь в глазах. Постараемся сделать всё, чтобы добиться нужного для нас результата», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

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