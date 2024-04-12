Аллегри: Участие в ЛЧ имеет большое значение, поэтому мы должны объединить усилия, чтобы попасть туда

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«В своё время клуб определит лучший вариант для "Ювентуса". Быть в пределах своих целей — это прекрасно, это даёт адреналин и вызывает желание побед. У нас была цель включить молодых игроков в основной состав.
Этот проект имеет огромную ценность. Участие или неучастие в Лиге чемпионов имеет большое значение, поэтому мы должны объединить усилия, чтобы попасть туда», — цитирует Аллегри журналист Николо Скира.
В настоящий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.