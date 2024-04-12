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    Аллегри: Участие в ЛЧ имеет большое значение, поэтому мы должны объединить усилия, чтобы попасть туда

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем ближайшем будущем в туринском коллективе.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «В своё время клуб определит лучший вариант для "Ювентуса". Быть в пределах своих целей — это прекрасно, это даёт адреналин и вызывает желание побед. У нас была цель включить молодых игроков в основной состав.

    Этот проект имеет огромную ценность. Участие или неучастие в Лиге чемпионов имеет большое значение, поэтому мы должны объединить усилия, чтобы попасть туда», — цитирует Аллегри журналист Николо Скира.

    Календарь и таблица Серии А

    В настоящий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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