1-й таймЮвентус — ФиорентинаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико Кьеза«Ювентус» — «Фиорентина». Онлайн
  • 21:42
    • Дубль Соболева принес «Спартаку» победу в матче с «Динамо»
  • 19:26
    • «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
  • 18:30
    • «Зенит» обыграл «Балтику» с минимальным счетом
  • 18:27
    • «Локомотив» разобрался с «Ахматом»
  • 17:43
    • Радченко: Мы штампуем футболистов, как на заводе детали
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» уверенно переиграл «Ноттингем Форест»

    «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Ноттингем Форест
    В матче 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.

    «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм»

    Победу лондонцам принесли автогол Мурильо и голы Микки ван де Вена и Педро Порро. За гостей отличился Крис Вуд.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Ноттингем Форест 3:1
    Голы: 1:0 Мурилло (автогол) (15'), 1:1 Крис Вуд (27'), 2:1 Микки ван де Вен (53'), 3:1 Педро Порро (58') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро, Ив Биссума (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 46'), Папе Сарр (Родриго Бентанкур, 46'), Бреннан Джонсон (Дейн Скарлетт, 89'), Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 76'), Тимо Вернер (Джовани Ло Чельсо, 76'), Сон Хын Мин Ноттингем Форест: Матц Зельс, Мурилло, Эндрю Омобамиделе, Неко Уильямс (Гонсало Монтьель, 87'), Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес, 68'), Данило Оливейра (Джованни Рейна, 81'), Райан Йейтс (Ибраим Сангаре, 81'), Ола Эйна, Крис Вуд (Дивок Ориги, 68'), Энтони Эланга Предупреждения: Райан Йейтс (14'), Тимо Вернер (25'), Морган Гиббз-Уайт (57'), Родриго Бентанкур (60'), Неко Уильямс (71'), Данило Оливейра (78')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Шпоры» идут на четвертом месте в АПЛ, набрав 60 очков в 31 матче. «Ноттингем» занимает 17-ю позицию (25).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Касаткина остановить Коллинз и взять титул в Чарльстоне?
  • Касактина — Коллинз. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ювентус» докажет, что он фаворит
  • «Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рубин» окажется сильнее «Оренбурга»?
  • «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касактина — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Вахда
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры