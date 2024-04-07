«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: счет матча 3:1, обзор голов

«Тоттенхэм» Фото: globallookpress.com
Победу лондонцам принесли автогол Мурильо и голы Микки ван де Вена и Педро Порро. За гостей отличился Крис Вуд.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм — Ноттингем Форест 3:1
Голы: 1:0 Мурилло (автогол) (15'), 1:1 Крис Вуд (27'), 2:1 Микки ван де Вен (53'), 3:1 Педро Порро (58') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро, Ив Биссума (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 46'), Папе Сарр (Родриго Бентанкур, 46'), Бреннан Джонсон (Дейн Скарлетт, 89'), Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 76'), Тимо Вернер (Джовани Ло Чельсо, 76'), Сон Хын Мин Ноттингем Форест: Матц Зельс, Мурилло, Эндрю Омобамиделе, Неко Уильямс (Гонсало Монтьель, 87'), Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес, 68'), Данило Оливейра (Джованни Рейна, 81'), Райан Йейтс (Ибраим Сангаре, 81'), Ола Эйна, Крис Вуд (Дивок Ориги, 68'), Энтони Эланга Предупреждения: Райан Йейтс (14'), Тимо Вернер (25'), Морган Гиббз-Уайт (57'), Родриго Бентанкур (60'), Неко Уильямс (71'), Данило Оливейра (78')
«Шпоры» идут на четвертом месте в АПЛ, набрав 60 очков в 31 матче. «Ноттингем» занимает 17-ю позицию (25).