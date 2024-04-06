ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России
  • 18:43
    • «Байер» минимально одолел «Унион»
  • 18:34
    • «Краснодар» «перестрелял» «Пари НН» и вышел в лидеры РПЛ
  • 18:28
    • «Бавария», выигрывая по ходу матча 2:0, уступила «Хайденхайму»
  • 17:57
    • «Милан» разгромил «Лечче»
  • 16:55
    • «Локомотив» обыграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» и «Брентфорд» сыграли результативную ничью

    «Астон Вилла» — «Брентфорд»: счет матча 3:3 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Брентфорд
    В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» и «Брентфорд» сыграли со счетом 3:3.

    Олли Уоткинс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олли Уоткинс

    В первом тайме счет открыл форвард хозяев Олли Уоткинс.

    Сразу после перерыва счет 2:0 сделал молодой полузащитник Морган Роджерс.

    На это «Брентфорд» ответил тремя забитыми мячами. Они на счету Занки Йоргенсена, Брайан Мбемо и Йоанна Висса.

    «Астон Вилла» смогла уйти от поражения после точного выстрела на 81-й минуте Олли Уоткинса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Брентфорд 3:3
    Голы: 1:0 Олли Уоткинс (39'), 2:0 Морган Роджерс (46'), 2:1 Матиас Йоргенсен (59'), 2:2 Брайан Мбемо (61'), 2:3 Йоан Висса (68'), 3:3 Олли Уоткинс (80') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Лука Динь (Алекс Морено, 90'), Джон МакГинн, Дуглас Луис, Юри Тилеманс (Джон Дуран, 90'), Леон Бэйли (Мусса Диаби, 90'), Морган Роджерс (Николо Дзаньоло, 69'), Олли Уоткинс Брентфорд: Марк Флеккен, Серхио Регилон (Кин Льюис-Поттер, 76'), Мадс Роэрслев, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Матиас Йёргенсен, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 86'), Витали Янельт, Миккель Дамсгор (Yehor Yarmoliuk, 82'), Йоан Висса (Айван Тони, 82'), Брайан Мбемо (Ниль Мопе, 86') Предупреждения: Миккель Дамсгор (43'), Йоан Висса (53'), Диего Карлос (84'), Дуглас Луис (90 + 7')

    Все прогнозы на АПЛ

    В следующем туре «Брентфорд» примет «Шеффилд Юнайтед»., «Астон Вилла» отправится в гости к «Арсеналу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» выиграть на поле «Брайтона»?
  • «Брайтон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • За кем останется римское дерби?
  • «Рома» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Голевой обмен заказывали?!
  • «Атлетик» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Муртазалиев — Кулкай
  • Бои
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры