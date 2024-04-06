«Астон Вилла» — «Брентфорд»: счет матча 3:3 (1:0), обзор голов

В матче 32-го тура английской Премьер-лигисыграли со счетом 3:3.

В первом тайме счет открыл форвард хозяев Олли Уоткинс.

Сразу после перерыва счет 2:0 сделал молодой полузащитник Морган Роджерс.

На это «Брентфорд» ответил тремя забитыми мячами. Они на счету Занки Йоргенсена, Брайан Мбемо и Йоанна Висса.

«Астон Вилла» смогла уйти от поражения после точного выстрела на 81-й минуте Олли Уоткинса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Брентфорд 3:3 Голы: 1:0 Олли Уоткинс (39'), 2:0 Морган Роджерс (46'), 2:1 Матиас Йоргенсен (59'), 2:2 Брайан Мбемо (61'), 2:3 Йоан Висса (68'), 3:3 Олли Уоткинс (80') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Лука Динь (Алекс Морено, 90'), Джон МакГинн, Дуглас Луис, Юри Тилеманс (Джон Дуран, 90'), Леон Бэйли (Мусса Диаби, 90'), Морган Роджерс (Николо Дзаньоло, 69'), Олли Уоткинс Брентфорд: Марк Флеккен, Серхио Регилон (Кин Льюис-Поттер, 76'), Мадс Роэрслев, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Матиас Йёргенсен, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 86'), Витали Янельт, Миккель Дамсгор (Yehor Yarmoliuk, 82'), Йоан Висса (Айван Тони, 82'), Брайан Мбемо (Ниль Мопе, 86') Предупреждения: Миккель Дамсгор (43'), Йоан Висса (53'), Диего Карлос (84'), Дуглас Луис (90 + 7')

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В следующем туре «Брентфорд» примет «Шеффилд Юнайтед»., «Астон Вилла» отправится в гости к «Арсеналу».