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    Нигматуллин: Месси купил свою первую квартиру в самом центре русского района Майами

    Футбол Интер Майами MLS Футбол России
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, где находится первая квартира Лионеля Месси в Майами.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По словам Нигматуллина, жилье аргентинского нападающего располагается в самом центре русского района Майами.

    «Месси купил свою первую квартиру в самом центре русского района Сан-Айлас, у него здание Порш Тауэр.

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    • На самом деле это очень престижный, очень хороший район. Возможно, это связано с тем, что если бы он выбрал где-то в латиноамериканском районе, то его бы просто порвали. Хотя его так тоже рвут.

    В итоге он переехал сейчас поближе к базе, где тренируется Интер Майами», — сказал Нигматуллин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

    Напомним, Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года.

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