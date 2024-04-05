Нигматуллин: Месси купил свою первую квартиру в самом центре русского района Майами

Бывший вратарь сборной Россиирассказал, где находится первая квартирав Майами.

По словам Нигматуллина, жилье аргентинского нападающего располагается в самом центре русского района Майами.

«Месси купил свою первую квартиру в самом центре русского района Сан-Айлас, у него здание Порш Тауэр.

На самом деле это очень престижный, очень хороший район. Возможно, это связано с тем, что если бы он выбрал где-то в латиноамериканском районе, то его бы просто порвали. Хотя его так тоже рвут.

В итоге он переехал сейчас поближе к базе, где тренируется Интер Майами», — сказал Нигматуллин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Напомним, Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года.