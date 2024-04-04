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    «Челси» намерен продать Лукаку в Саудовскую Аравию

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    «Челси» надеется продать Ромелу Лукаку в один из клубов Саудовской Аравии.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    В этом сезоне Лукаку выступает на правах аренды за итальянскую «Рому».

    По информации журналиста Саши Тавольери, руководство «Челси» уже связалось с представителями саудовской лиги по поводу возможного трансфера 30-летнего форварда.

    Лондонский клуб рассчитывает получить за Ромелу форварда 60 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро. Бельгиец провел в текущем чемпионате Италии 27 матчей, забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.

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