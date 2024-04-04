«Челси» намерен продать Лукаку в Саудовскую Аравию

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
В этом сезоне Лукаку выступает на правах аренды за итальянскую «Рому».
По информации журналиста Саши Тавольери, руководство «Челси» уже связалось с представителями саудовской лиги по поводу возможного трансфера 30-летнего форварда.
Лондонский клуб рассчитывает получить за Ромелу форварда 60 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро. Бельгиец провел в текущем чемпионате Италии 27 матчей, забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.