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    Сон, Мак Аллистер и Палмер претендуют на звание лучшего игрока марта в АПЛ

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    Английская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам марта.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    В список номинантов попали семь футболистов:

    Александер Исак («Ньюкасл») — четыре гола и результативная передача в трех матчах;

    Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») — гол и две результативные передачи в трех матчах;

    Родриго Муниз («Фулхэм») — четыре гола и результативная передача в четырех матчах;

    Коул Палмер («Челси») — три гола и два ассиста в трех матчах;

    Энтойн Семеньо («Борнмут») — три гола в четырех матчах;

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    • Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — три гола и две результативные передачи в четырех матчах;

    Бен Уайт («Арсенал») — гол и две результативные передачи в трех матчах.

    Победитель будет определен путем голосования футбольных экспертов и болельщиков, которое продлится до 8 апреля.

    Ранее АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта.

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