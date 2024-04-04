Сон, Мак Аллистер и Палмер претендуют на звание лучшего игрока марта в АПЛ

В список номинантов попали семь футболистов:
Александер Исак («Ньюкасл») — четыре гола и результативная передача в трех матчах;
Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») — гол и две результативные передачи в трех матчах;
Родриго Муниз («Фулхэм») — четыре гола и результативная передача в четырех матчах;
Коул Палмер («Челси») — три гола и два ассиста в трех матчах;
Энтойн Семеньо («Борнмут») — три гола в четырех матчах;
Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — три гола и две результативные передачи в четырех матчах;
Бен Уайт («Арсенал») — гол и две результативные передачи в трех матчах.
Победитель будет определен путем голосования футбольных экспертов и болельщиков, которое продлится до 8 апреля.
Ранее АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта.