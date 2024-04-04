Артета и Клопп — среди претендентов на звание лучшего тренера АПЛ в марте

Английскаяназвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта.

В список номинантов попали главный тренер «Борнмута» Андони Ираола, Юрген Клопп из «Ливерпуля», Микель Артета из «Арсенала» и наставник «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

«Борнмут» в прошлом месяце набрал 10 очков в четырех матчах. «Арсенал», как и «Ливерпуль», провел три матча, одержал две победы и один раз сыграл вничью.

«Тоттенхэм» сыграл в марте четыре матча, в которых набрал девять очков.

Победитель будет определен путем голосования футбольных экспертов и болельщиков, которое продлится до 8 апреля.

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В феврале приз лучшему тренеру месяца получил Артета.