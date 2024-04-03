Карсаков: ЦСКА в матче с «Балтикой» должен реабилитироваться за прошлую игру

Бывший российский футболиствысказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ

«Конечно, ЦСКА в матче с "Балтикой" должен реабилитироваться за игру с "Сочи". Но предстоящая игра будет непростой. Взять кубковый матч "СКА-Хабаровск" — "Динамо", где у московской команды не всё было гладко.

Надо смотреть, каким составом будет играть ЦСКА, ведь впереди в чемпионате будет "Факел". ЦСКА надо сыгрываться и находить связи после перерыва на сборные», — сказал Карсаков Чемпионату.

Матч между «Балтикой» и ЦСКА состоится сегодня, 3-го апреля в 18:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.