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    «Байер» разбил «Фортуну» и вышел в финал Кубка Германии

    «Байер» — «Фортуна»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Байер Фортуна
    В матче 1/2 финала Кубка Германии «Байер» в родных стенах разгромил «Фортуну» со счетом 4:0.

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    За «Байер» голами отличились Джереми Фримпонг, Амин Адли и Флориан Вирц, сделавший дубль.

    Кубок Германии. Полуфинал
    Байер — Фортуна 4:0 (3:0, 1:0)
    Голы: 1:0 — 7 Фримпонг, 2:0 — 20 Адли, 3:0 — 35 Виртц, 4:0 — 60, пенальти ВиртцБайер: Коварж, Фримпонг, Та, Тапсоба, Станишич, Гримальдо (Инкапиэ, 71), Джака (Коссуну, 78), Андрих, Виртц (Хофманн, 65), Адли (Телла, 65), Шик (Бонифасе, 66)Фортуна: Кастенмайер, Циммерманн (Вермей, 85), Хоффманн (Куарши, 46), Зиберт, Обердорф, Йоуханнессон, Энгельхардт, Клаус (Зоботтка, 46), Ийоа (Ястшембски, 76), Цолис, Мустафа (Немец, 65)

    Команда Хаби Алонсо вышла в финал Кубка Германии. В решающем матче он встретится с «Кайзерслаутерном».

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