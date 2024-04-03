«Байер» — «Фортуна»: счет матча 4:0, обзор голов

Флориан Вирц Фото: globallookpress.com
За «Байер» голами отличились Джереми Фримпонг, Амин Адли и Флориан Вирц, сделавший дубль.
Кубок Германии. Полуфинал
Байер — Фортуна 4:0 (3:0, 1:0)
Голы: 1:0 — 7 Фримпонг, 2:0 — 20 Адли, 3:0 — 35 Виртц, 4:0 — 60, пенальти ВиртцБайер: Коварж, Фримпонг, Та, Тапсоба, Станишич, Гримальдо (Инкапиэ, 71), Джака (Коссуну, 78), Андрих, Виртц (Хофманн, 65), Адли (Телла, 65), Шик (Бонифасе, 66)Фортуна: Кастенмайер, Циммерманн (Вермей, 85), Хоффманн (Куарши, 46), Зиберт, Обердорф, Йоуханнессон, Энгельхардт, Клаус (Зоботтка, 46), Ийоа (Ястшембски, 76), Цолис, Мустафа (Немец, 65)
Команда Хаби Алонсо вышла в финал Кубка Германии. В решающем матче он встретится с «Кайзерслаутерном».