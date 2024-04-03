Акинфеев и Чалов остались в запасе ЦСКА на матч с «Балтикой» в Кубке России

Игорь Акинфеев Фото: globallookpress.com
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Гузина, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Лисакович.
Запасные: Коновалов, Бориско, Радмановац, Маляров, Осипов, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Арбузов, Козлов, Кузьмин, Энрикес.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.
Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Рядно, Келлвен, Глебов, Мендес, Айссауи, Риванди, Чалов, Мусаев.
Матч «Балтика» — ЦСКА пройдет 3 апреля в Калининграде, начало — в 18:15 мск.