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    Акинфеев и Чалов остались в запасе ЦСКА на матч с «Балтикой» в Кубке России

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    Калининградская «Балтика» и московский ЦСКА назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Гузина, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Лисакович.

    Запасные: Коновалов, Бориско, Радмановац, Маляров, Осипов, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Арбузов, Козлов, Кузьмин, Энрикес.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — ЦСКА

    ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

    Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Рядно, Келлвен, Глебов, Мендес, Айссауи, Риванди, Чалов, Мусаев.

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