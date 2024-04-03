Игнашевич: Мы знаем, как ЦСКА будет играть против «Балтики»

Сергей Игнашевич Фото: globallookpress.com
«Хорошо знаем соперника. ЦСКА — очень стабильная команда, играет в одну схему, неважно, какие исполнители. Полузащитники могут играть и в обороне, и в атаке, поэтому нам понятен соперник, его уровень, схема.
Болельщикам будет интересно, и нам всем будет любопытно себя проявить на уровне хорошей команды», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — ЦСКА
Матч «Балтика» — ЦСКА пройдет 3 апреля в Калининграде, начало — в 18:15 мск.