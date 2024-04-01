Ещенко стал тренером молодежного состава «Кубани»

Экс-защитник московского «Спартака»назначен главным тренером резервной команды «Кубани».

«Да, сейчас я являюсь главным тренером молодежной команды "Кубани". Это не новая должность, а совмещенная. Мы заявили ребят, которые были выпускниками академии на город, чтобы они получали практику во взрослом футболе.

Между выпускниками и профессиональными клубами пропасть. Решили сделать команду, чтобы ребятам было легче адаптироваться к большому футболу. Сейчас мы тренируемся, играем, заявились на Кубок и на город. Все спокойно», — сообщил Ещенко «Матч ТВ».

С июля 2023 года Ещенко занимал должность руководителя программы развития молодежного футбола «Кубани».