Месси рассказал, кто будет бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы

Нападающийрассказал о будущих прендентах на

«В ближайшие годы может сложиться очень красивое соперничество между такими игроками, как Холанн, Мбаппе и Винисиус. Также я думаю, что Ламин Ямал, который пока что ещё очень молод и сейчас выступает за "Барселону", сыграет заметную роль и будет бороться за него (»Золотой мяч«) в будущем.

Конечно, за эту награду будут бороться и другие, ведь появятся новые игроки, о которых мы пока не знаем. Думаю, это будет прекрасная эпоха, которой мы насладимся», — приводит слова аргентинского футболиста L'Equipe.

Напомним, что Месси за свою карьеру 8 раз получал «Золотой мяч» — это лучший результат в истории.