«Крылья Советов» и «Зенит» огласили составы на матч 22-го тура РПЛ

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Стартовый свисток в Самаре прозвучит в 14:00 мск.
Стартовые составы команд
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Ороско, Шитов.
«Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.
Прогноз на матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» доступен по ссылке.
После 20 матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают девятое место.
Питерский клуб с 40 баллами идет на на первой строчке.