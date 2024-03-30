14:00Крылья Советов — ЗенитОнлайн
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    «Крылья Советов» и «Зенит» огласили составы на матч 22-го тура РПЛ

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    Сегодня, 30 марта, пройдет матч 22-го тура РПЛ, друг с другом сыграют самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Стартовый свисток в Самаре прозвучит в 14:00 мск.

    Стартовые составы команд

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Ороско, Шитов.

    «Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

    Прогноз на матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» доступен по ссылке.

    После 20 матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают девятое место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Питерский клуб с 40 баллами идет на на первой строчке.

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