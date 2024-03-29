Силкин: «Динамо» имеет преимущество в матче с «Ростовом» только в том, что играет дома

Бывший главный тренервысказался о предстоящем матче московской команды против

«Динамо играет с "Ростовом" дома при своих болельщиках, конечно, команда только в этом имеет преимущество. Был большой перерыв, связанный с играми сборных. Все игроки вернулись в разном физическом и моральном состоянии. Кто-то играл, кто-то не играл, кто-то победил, а кто-то проиграл. Эти перерывы непредсказуемы.

"Ростов" — домашняя команда, она в основном побеждает дома, а на выезде много проблем. Но после такого перерыва только чёрт знает, как они сыграют. "Динамо" играет дома и поэтому оно обязано из кожи вон лезть перед своими болельщиками», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Игра пройдет 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.30 мск.