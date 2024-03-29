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    Хау о дисквалификации Тонали: Его болезнь никуда не исчезла, люди не должны давить на него

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о дисквалификации полузащитника команды Сандро Тонали по причине нелегальных ставок.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    «Сандро Тонали действительно достаточно настрадался. Эта болезнь не исчезла, когда он переехал в Англию…

    Люди должны смотреть на это именно так, а не давить на него и наказывать его ещё больше, потому что я не думаю, что это отражает корень всей проблемы», — приводит слова Хау известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что Тонали получил 10-месячную дисквалификацию в результате совершения им нелегальных ставок. Полузащитник не сыграет в нынешнем сезоне за «Ньюкасл», а также пропустит чемпионат Европы 2024-го года.

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