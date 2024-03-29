Галямин: В неудачном старте «Крыльев Советов» после зимы нет ничего критичного

Бывший спортивный директорвысказался о результатах команды после зимней паузы.

«В неудачном старте "Крыльев Советов" после зимы нет ничего критичного. Команда находится на восьмом месте, играет в своё удовольствие. Поэтому никаких переживаний со стороны болельщиков быть не должно.

Задача "Крыльев" — играть в качественный футбол, что они и делают. Это одна из немногих команд, которая стабильно находится в середине таблицы с хорошей игрой», — сказал Галямин Чемпионату.

После 20-и туров «Крылья Советов» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе.

В следующем матче самарская команда сыграет против «Зенита» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги 30-го марта в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.