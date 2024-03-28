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    Тренер «Оренбурга»: Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о подготовке команды к заключительному отрезку чемпионата России.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «На протяжении этой паузы мы усердно готовились к матчам. Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации.

    Надеюсь, что игроки вернулись из сборных в хороших кондициях. Конечно, нам, как тренерскому штабу, не нравится эта пауза, но мы старались улучшить то, что было возможно в этих обстоятельствах», — приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

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    «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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