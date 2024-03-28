Тренер «Оренбурга»: Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации

Главный тренер «Оренбурга»рассказал о подготовке команды к заключительному отрезку чемпионата России.

«На протяжении этой паузы мы усердно готовились к матчам. Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации.

Надеюсь, что игроки вернулись из сборных в хороших кондициях. Конечно, нам, как тренерскому штабу, не нравится эта пауза, но мы старались улучшить то, что было возможно в этих обстоятельствах», — приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

В ближайшем матче «Оренбург» сыграет 31 марта против «Факела». Игра пройдет в Воронеже, начало — в 14:00 мск.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.