Тренер сборной Испании: Обидно, что в моей стране игрока сборной Морату освистывают

Главный тренер сборной Испаниивысказался о свисте трибун в адрес нападающего национальной командыво время товарищеского матча с Бразилией (3:3).

«Обидно, что в моей стране игрока сборной освистывают. Мне стыдно за это. "Сантьяго Бернабеу" — большой стадион, но как испанцу мне стыдно, что испанского футболиста освистывают.

Нужно отметить, что подавляющее большинство болельщиков поддерживали сборную. Когда речь заходит о сборной, мы должны отбросить цвета клубов», — приводит слова Луиса де ла Фуэнте испанское интернет-издание Marca.

Напомним, что ранее Мората выступал за «Реал», а сейчас преставляет мадридский «Атлетико». В нынешнем сезоне форвард провел 40 матчей за «матрасников», забил 20 голов и сделал 3 голевые передачи.