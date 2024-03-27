Дешам: Не удивлен свисту в адрес Мбаппе

Главный тренер сборной Францииответил на вопрос о свисте в адресво время матча с Чили (3:2).

«К сожалению, я не удивлен. Все знают о соперничестве "Марселя" с "ПСЖ" и о матче, который состоится в воскресенье. Этого не должно было случиться — это сборная Франции и ее капитан. Тем не менее, это делал не весь стадион.

Но это свойственно не только Марселю. В других регионах страны могут свистеть и другим игрокам. В чемпионате это не проблема. Но этого не должно происходить. Это разочаровывает, мягко говоря, больше мне нечего сказать», — приводит слова Дешама RMC Sport.