В «Химках» отреагировали на слухи о возможном переходе Митрюшкина в «Локомотив»

Генеральный директор «Химок»прокомментировал информацию о том, что вратарьс нового сезона будет выступать за «Локомотив».

Сообщалось, что 28-летнию Митрюшкин уже подписал контракт с «железнодорожниками».

«Не знаю, подписал ли контракт Антон с "Локомотивом". Вы у него спросите. У нас с ним контракт до конца сезона, не знаю, что он там подписал. Не присутствовал при этом подписании.

Разговоров по его будущему в нашем клубе у нас не было», — приводит слова Оленева «Чемпионат».

Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак». Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.