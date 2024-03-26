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    В «Химках» отреагировали на слухи о возможном переходе Митрюшкина в «Локомотив»

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    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что вратарь Антон Митрюшкин с нового сезона будет выступать за «Локомотив».

    Антон Митрюшкин
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    Антон Митрюшкин

    Сообщалось, что 28-летнию Митрюшкин уже подписал контракт с «железнодорожниками».

    «Не знаю, подписал ли контракт Антон с "Локомотивом". Вы у него спросите. У нас с ним контракт до конца сезона, не знаю, что он там подписал. Не присутствовал при этом подписании.

    Разговоров по его будущему в нашем клубе у нас не было», — приводит слова Оленева «Чемпионат».

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    • Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак». Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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