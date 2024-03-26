Макаллистер об игре сборной Аргентины: Когда Месси нет с нами, мы должны быть еще сильнее

Полузащитники сборной Аргентинывысказался об отсутствии лидера национальной командыв мартовских товарищеских матчах.

«Мы всегда уделяем большое внимание командной работе. Мы понимаем, что, когда Лео нет с нами, мы должны быть еще сильнее, потому что на поле не будет игрока, который может спасти нас, если что-то пойдет не так.

Мы знаем, что с Лео на поле соперники будут немного больше бояться нас. Но у нас есть футболисты, выступающие за топ-клубы Европы. И когда соперники видят, что им придется играть против Аргентины, то понимают, что их ждет нелегкий матч. И это нам на руку.

Мы хотим делать все возможное, чтобы у соперников был тяжелый день», — сказал Макаллистер ESPN.

Напомним, что 23-го марта сборная Аргентина разгромила Сальвадор со счетом 3:0. В следующем поединке национальная команда сыграет против Коста-Рики 27-го числа. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.