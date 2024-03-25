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    Сульшер: Если вы руководили «Манчестер Юнайтед», то сами решаете, где хотите работать

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    Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры.

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Да, у меня были предложения от двух европейских национальных команд, а до этого два из Саудовской Аравии. Большие деньги, но я не о деньгах.

    Мой агент просматривает их, и мы обсуждаем, но, не хочу показаться высокомерным, если вы руководили "Манчестер Юнайтед", вы сами определяете, где вы хотите работать.

    Возможно, это будет другая лига, когда мне нужно будет познакомиться с новой культурой и выучить новый язык — испанский, итальянский, французский или немецкий. Я люблю Англию и Премьер-лигу. Даже Чемпионшип кажется очень сильным, но я не привязан к Англии», — приводит слова Сульшера FourFourTwo.

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    • Напомним, что специалист покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021-го года. С тех пор Сульшер не работал ни в одном клубе.

    В нынешнем сезоне после 28-и туров «манкунианцы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе.

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