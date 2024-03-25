Сульшер: Если вы руководили «Манчестер Юнайтед», то сами решаете, где хотите работать

Бывший наставникрассказал о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры.

«Да, у меня были предложения от двух европейских национальных команд, а до этого два из Саудовской Аравии. Большие деньги, но я не о деньгах.

Мой агент просматривает их, и мы обсуждаем, но, не хочу показаться высокомерным, если вы руководили "Манчестер Юнайтед", вы сами определяете, где вы хотите работать.

Возможно, это будет другая лига, когда мне нужно будет познакомиться с новой культурой и выучить новый язык — испанский, итальянский, французский или немецкий. Я люблю Англию и Премьер-лигу. Даже Чемпионшип кажется очень сильным, но я не привязан к Англии», — приводит слова Сульшера FourFourTwo.

Напомним, что специалист покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021-го года. С тех пор Сульшер не работал ни в одном клубе.

В нынешнем сезоне после 28-и туров «манкунианцы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе.