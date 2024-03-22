Паредес: Удивлен серьезностью Мбаппе в таком возрасте

Полузащитниквысказался о своем бывшем партнере по

«Я увидел его через несколько месяцев после финала в Катаре, когда "ПСЖ" начал тренироваться и играть.

Я был в раздевалке с ним, с Месси и Неймаром. Поздравил его с победой на ЧМ мира, а он сказал: "Нет, этот сукин сын Месси выиграл Кубок мира..." В шутку, как бы говоря, что Лео выиграл трофей сам.

Я много разговаривал с Килианом, он очень сосредоточенный парень: проиграл финал, а на следующий день уже думал о том, что ему предстоит выиграть. У него невероятный менталитет.

У меня с ним очень хорошие отношения, и он победитель, он выкладывается на 100%. Я удивлен его серьезностью в таком возрасте. Я видел такую серьезность только у Криштиану Роналду и Месси.

У молодого поколения редко встретишь такую серьезность. Я не вижу этого у других молодых людей... Может быть, у Холанна только. Но найти подобные черты очень сложно. Килиан всегда сосредоточен и готов отдавать больше, и меня это всегда удивляло», — цитирует Паредеса La Nación

Напомним, что в последнее время ходит все больше разговоров о том, что Мбаппе летом перейдет в мадридский «Реал».