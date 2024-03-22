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    Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии
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    Колосков считает, что Россия легко пройдется по Парагваю, если он будет играть так, как Сербия

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче сборной России против Сербии (4:0).

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Веселая получилась игра, настраивающая на оптимистический лад. Все было красиво, как в учебнике прописано: быстро открываться, быстро отдавать передачи, комбинировать, контролировать мяч, играть разнообразно. Игра порадовала своим содержанием.

    Если парагвайцы будут играть, как сербы, то легко пройдемся, а, если будут пожестче, играть на результат, то испытание будет более серьезное», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

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