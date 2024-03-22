Головин: Видно, что Захарян окреп, оброс мышечной массой

Полузащитники сборной Россиивысказался о футболистеи национальной команды

«Видно, что Захарян окреп, оброс мышечной массой. Уже стал увереннее вести себя на поле и в быту. В последний раз, когда мы вместе приезжали в сборную, он был совсем молодой, а теперь уже вырос. Арсен прибавляет и нацелен на то, чтобы делать это дальше», — сказал Головин Чемпионату.

Напомним, что 21-го марта сборная России разгромила Сербию (4:0). В следующем контрольном поединке национальная команда сыграет против Парагвая 25-го числа.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно прошлого года. Полузащитник провел 20 матчей за испанскую команду в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.