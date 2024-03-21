Зырянов: Прошу нашу сборную никого не бояться

Бывший полузащитниквысказался о предстоящем матче сборных России и Сербии.

«Не собираюсь никого выделять из команды Сербии, я буду смотреть за нашими футболистами. Прошу нашу сборную никого не бояться. Мы будем все за них болеть. Болельщики зарядятся положительной атмосферой вокруг. Это же супер!» — цитирует Зырянова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Сербия пройдет 21 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Сербия

Напомним, матч сборных России и Сербии начнется с минуты молчания в память о спортивном журналисте Василии Уткине.