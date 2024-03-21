ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманЕвро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру
  • 17:08
    • На матч Россия — Сербия продали все билеты
  • 14:52
    • Де Брейне и Холанн — самые высокооплачиваемые игроки в АПЛ
  • 14:40
    • Хави пропустит два матча «Барселоны» в Примере из-за дисквалификации
    Все новости спорта

    Зырянов: Прошу нашу сборную никого не бояться

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии.

    Константин Зырянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Зырянов

    «Не собираюсь никого выделять из команды Сербии, я буду смотреть за нашими футболистами. Прошу нашу сборную никого не бояться. Мы будем все за них болеть. Болельщики зарядятся положительной атмосферой вокруг. Это же супер!» — цитирует Зырянова «Спорт-Экспресс».

    Матч Россия — Сербия пройдет 21 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Сербия

    Напомним, матч сборных России и Сербии начнется с минуты молчания в память о спортивном журналисте Василии Уткине.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли сборные России и Сербии определить сильнейшего?
  • Россия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Сможет ли Греция одолеть Казахстан?
  • Греция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Автомобилист» снова будет надежен у своих ворот?
  • «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Россия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вавассори — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры